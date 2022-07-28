Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 4.bölüm full izle Star TV’de

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Dün akşam ekranlara gelen dizinin son bölümüne ulaşabilirsiniz.

Duy Beni son bölüm izle: Star TV Duy Beni 4. Bölüm FULL İZLE| Video

DUY BENİ 4. BÖLÜM KONUSU

Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara birçok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır. Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.

Ancak bu kez zorbaların karşısında güçlü biri vardır. Öğretmen Selim! Bahar'la beraber okulda buldukları bir dilekçenin peşine düşerler. Bu dilekçeyle beraber sırlar perdesi aralanır.