Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 4.bölüm full izle Star TV’de

Duy Beni izle ekranı ile sevenleri tarafından araştırılıyor. Star TV ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri seyirci ile buluşan dizi dördüncü bölümü ile yayınlandı. Duy Beni son bölüm izle linki paylaşıldı. İşte, Star TV Duy Beni 4.Bölüm full – tek parça izle!
Dün akşam ekranlara gelen dizinin son bölümüne ulaşabilirsiniz.
Duy Beni son bölüm izle: Star TV Duy Beni 4. Bölüm FULL İZLE| Video
Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara birçok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.
Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır. Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.
Ancak bu kez zorbaların karşısında güçlü biri vardır. Öğretmen Selim! Bahar'la beraber okulda buldukları bir dilekçenin peşine düşerler. Bu dilekçeyle beraber sırlar perdesi aralanır.
Tüm bunlar yaşanırken Leyla'yı ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek ilk adımları da atmasına sebep olur. Ekim ise karmakarışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de Kanat'a çekilmeye başlamıştır. Yine de amacından sapmaz. Herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiç beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelik bu oyunda tam karşısında Leyla durmaktadır.