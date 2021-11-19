Duyarlı vatandaştan yaralı Çakal’a yardım

Kandıra İlçesinde aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında yerde yatar vaziyette gördüğü hayvana karşı duyarsız kalamadı. Yanına gittiğinde yerde hareketsiz halde duran hayvanın yaralı bir Çakal olduğunu ve hala yaşadığını fark edince de hemen kendisini korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, Çakal'ı aracına taşıdı.

Ardından da Orman ekiplerine götürerek teslim etti. Yarası nedeniyle yırgun ve bitkin halde bulunan Çakal, orman ekipleri tarafından alınarak, Kartepeİlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaralı Çakal'a rehabilitasyon merkezinde bulunan veterinerler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Çakal'ın tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.