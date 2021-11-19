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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:22

Duyarlı vatandaştan yaralı Çakal’a yardım

ABBAS ÇAKAR
Duyarlı vatandaştan yaralı Çakal’a yardım

Kocaeli Kandıra İlçesinde duyarlı bir vatandaş, yolda yaralı olarak  bulduğu Çakal’a hiç düşünmeden yardım elini uzattı. Vatandaşın orman ekiplerine getirerek telim ettiği  yaralı Çakal,  Kocaeli Büyüşehir  Belediyesine ait Rehabilitasyon merkezinde  tedavi altına alındı.

Kandıra İlçesinde aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında yerde yatar vaziyette gördüğü hayvana karşı duyarsız kalamadı. Yanına gittiğinde yerde hareketsiz halde duran hayvanın yaralı bir Çakal olduğunu ve hala yaşadığını fark edince de hemen kendisini korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, Çakal'ı aracına taşıdı.

Ardından da Orman ekiplerine götürerek teslim etti. Yarası nedeniyle yırgun ve bitkin halde bulunan Çakal, orman ekipleri tarafından alınarak, Kartepeİlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaralı Çakal'a rehabilitasyon merkezinde bulunan veterinerler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Çakal'ın tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Duyarlı vatandaştan yaralı Çakal’a yardım
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