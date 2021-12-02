Duygu Delen davasında yeni gelişme: Psikolojik otopsi talebi tekrar edildi

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sanık Mehmet Kaplan SEGBİS aracılığıyla katılırken, Delen ailesi ve avukatları ile sanık avukatları katıldı.

"PSİKOLOJİK OTOPSİ YAPILMASI GEREKİYOR"

Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı, "Şu ana kadar 5 ayrı rapor var. Burada yapılan ilk otopsi raporundan sonra Prof. Dr. Hakan Kar raporunda düşme anında Duygu'nun bilincinin kapalı olduğu, diğer raporda ise açık olduğu, başka bir raporda ise tam kapalı olmadığı, Adli Tıp Kurumunda 8 kişilik heyetin hazırladığı raporda ise bilinç durumunun tam olarak değerlendirilmediği belirtiliyor. Önceki duruşmaya katılan Prof. Dr. Hakan Kar, psikolojik otopsi de yapılması gerektiğini söylemişti. Bunun da yapılması ve tüm çelişkilerin giderilmesi gerekiyor" dedi.

Sanık avukatları ise karar için raporun gelmesinin beklenmesini ancak delillerin toplanmış olması nedeniyle sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ederken, duruşmada rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve "sözümü kesmeyin" diyerek savunmasına başlayan tutuklu sanık Mehmet Kaplan ise, 15 ayda 5 rapor hazırlandığını belirterek, "İsterseniz Türkiye'deki tüm doktorlardan görüş isteyin ama hızlıca olsun. Adil bir yargılama olsun" dedi.

Mahkeme heyeti çelişkilerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden istediği raporun gelmesi için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 27 Aralık 2021 tarihine erteledi. Katil zanlısı Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, binanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere düşen Duygu Delen (17), hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme", "cinsel istismar" gibi suçlardan dolayı tutuklanmıştı.

Duygu Delen davası sıcak gelişme