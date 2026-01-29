Düzce Anadolu otoyolu üzerinde otobüs kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 02.50 sıralarında, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü mevkii Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Ş.İ. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada otobüs şoförü Z.Y. ile otobüs muavini R.Ü. ağır yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan D.Y. ve çekici şoförü Ş.İ. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen muavin R.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular yedek bir otobüsle tahliye edildi. Anadolu Otoyolu'nun kaza meydana gelen kesiminde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.