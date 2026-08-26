Düzce Belediyesi’nden büyük asfalt yatırımı: İhale sonuçlandı çalışmalar başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk aşamada yaklaşık 500 milyonluk bir paket halinde 400 milyonu asfalt, 100 milyonu kaldırımlar için olmak üzere bir ihale yapmıştık. İhalemiz sonuçlandı. 40 günlük itiraz süresi vardı, bunlar tamamlandı. Yer teslimi yaptık. Bugün de asfaltlamaya başlıyoruz. Benim görev sürem sona erdiğinde Düzce'de asfaltlanmamış tek bir cadde tek bir sokak kalmayacak. Bugün bunun başlangıcını yaptık. İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında da yaklaşık 30 kilometrelik kazı yaptık. Bu yaptığımız kazılardan dolayı bozulan yollarımız var, farkındayız. Düzce Belediyesi'nin sorumlu olduğu alan içerisindeki asfalt yol mesafesi 1021 kilometredir. Biz 30 kilometre kazdık. Bunları düzelteceğiz. Bu kazı yapılan yerlerde asfaltın düzeltilmesi sorumluluğu kazıyı yapan firmaya ait. O yüzden biz o firma ile yapılan sözleşme kapsamında bunların tamamına asfaltlayacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!