Düzce Belediyesi’nden büyük asfalt yatırımı: İhale sonuçlandı çalışmalar başladı

Düzce Belediyesi şehir genelinde başlattığı alt ve üst yapı yatırımlarına hız verdi. Bir yandan 2026 yılı içinde uygulanmaya başlanan İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında 30 kilometre hat yenileme çalışması tamamlanırken, diğer yandan asfaltlama çalışmaları da hızlı bir şekilde başladı.
İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte iki farklı noktada aynı anda başlayan asfaltlama çalışmaları kapsamında Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi mevkiinde 2 bin 250 metrelik kısımda kazıma çalışmaları başlatıldı. Altyapı sistemleri eksiksiz olarak tamamlanan ve özellikle trafik akışının yoğun olduğu yerlere öncelik verilen çalışmalar kapsamında şehir merkezine asfalt ve kaldırım olmak üzere toplamda 500 Milyon TL'lik yatırım yapılacak.
Merkeze bağlı TOKİ konutlarının bulunduğu Kirazlı mahallesinin ana arter bağlantısı olan 750 metrelik yol üzerinde de çalışma yapan ekipler, önce 10 cm kalınlığında dolgu malzemesi ile yolu stabil hale getirerek ardından 10 cm kalınlığında sıcak asfalt uygulaması yalnızca bir gün içinde tamamladı. Mahalle sakinlerinin büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karşıladığı yatırımlar, belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç duyulan mahallelerde ara vermeden devam edecek.
ASFALTIN İLK GÜNÜNDE BAŞKAN SAHADA
Asfalt çalışmalarının ilk gününde değerlendirmelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, altyapı yatırımları ile eş zamanlı devam edecek asfalt yatırımları hakkında detaylar paylaşarak Düzce Belediyesi ile işi yapan firmaların sorumluluklarını hatırlattı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk aşamada yaklaşık 500 milyonluk bir paket halinde 400 milyonu asfalt, 100 milyonu kaldırımlar için olmak üzere bir ihale yapmıştık. İhalemiz sonuçlandı. 40 günlük itiraz süresi vardı, bunlar tamamlandı. Yer teslimi yaptık. Bugün de asfaltlamaya başlıyoruz. Benim görev sürem sona erdiğinde Düzce'de asfaltlanmamış tek bir cadde tek bir sokak kalmayacak. Bugün bunun başlangıcını yaptık. İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında da yaklaşık 30 kilometrelik kazı yaptık. Bu yaptığımız kazılardan dolayı bozulan yollarımız var, farkındayız. Düzce Belediyesi'nin sorumlu olduğu alan içerisindeki asfalt yol mesafesi 1021 kilometredir. Biz 30 kilometre kazdık. Bunları düzelteceğiz. Bu kazı yapılan yerlerde asfaltın düzeltilmesi sorumluluğu kazıyı yapan firmaya ait. O yüzden biz o firma ile yapılan sözleşme kapsamında bunların tamamına asfaltlayacağız."