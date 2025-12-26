Düzce’de silah ticaretine darbe: 5 tutuklama

Düzce KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2025 tarihinde şüphelilerin çok sayıda silah parçasını İstanbul'a sevk edeceği yönünde istihbarat almış, bunun üzerine şüphelilere ait ikametler, iş yerleri ve depo olarak kullanılan adreslere baskın yapılmıştı. Yapılan operasyonla, şüphelilerden Mehmet Emin Kalaycıoğlu'na ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan Depar Kauçuk isimli iş yerine, biri otomobil diğeri Öz Sivas logolu yolcu otobüsü olmak üzere iki aracın geldiği belirlendi. İş yerinden karton koliler ve mavi torbalar içinde çıkarılan silah parçalarının otobüse yüklendiği tespit edildi.

2100 TABANCALIK CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ

Araçların otogar istikametinden otoyola çıkması üzerine polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda; 2.115 adet tabanca alt gövdesi, 2.100 adet üst kapak takımı, 2.100 adet namlu, 2.100 adet tabanca iğnesi, 2.000 adet emniyet mandalı,11.110 adet iç mekanizma pimi, 4.200 adet mekanizma parçası, 9 kilo tabanca yayı ve 1 adet silah yapımında kullanılan torna tezgâhı olmak üzere toplam 46 bin 655 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen parçaların birleştirilmesi halinde, bazı eksik parçalar bulunmasına rağmen yaklaşık 2 bin 100 tabanca üretilebileceği değerlendirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.