Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

EN AZ ÜÇ KEZ ŞÜPHELİ OLARAK İŞLEM GÖREN ŞÜPHELİLER RADARA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, son üç yıl içinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az üç kez şüpheli olarak işlem gördüğü tespit edilen 20 şüpheli için harekete geçirildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, 8 suç kaydı bulunan A.D., 5 suç kaydı bulunan D.Z., 6 suç kaydı bulunan E.G., 18 suç kaydı bulunan E.Ö., 9 suç kaydı bulunan G.Y., 8 suç kaydı bulunan M.Ö., 15 suç kaydı bulunan O.P., 25 suç kaydı bulunan O.K., 14 suç kaydı bulunan Ö.A., 15 suç kaydı bulunan S.Y., 15 suç kaydı bulunan Y.D., 17 suç kaydı bulunan Y.Ç., 8 suç kaydı bulunan Y.G., 9 suç kaydı bulunan C.Ç., 9 suç kaydı bulunan C.G., 8 suç kaydı bulunan Ş.D., 10 suç kaydı bulunan M.Ç., 10 suç kaydı bulunan E.K., 5 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 19 suç kaydı bulunan Y.Ç. olmak üzere 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.