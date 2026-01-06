Haberler Yaşam Haberleri Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 6.01.2026 18:02

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2023–2025 yılları arasında en az üç kez aynı suçtan işlem gördüğü belirlenen 20 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

EN AZ ÜÇ KEZ ŞÜPHELİ OLARAK İŞLEM GÖREN ŞÜPHELİLER RADARA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, son üç yıl içinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az üç kez şüpheli olarak işlem gördüğü tespit edilen 20 şüpheli için harekete geçirildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, 8 suç kaydı bulunan A.D., 5 suç kaydı bulunan D.Z., 6 suç kaydı bulunan E.G., 18 suç kaydı bulunan E.Ö., 9 suç kaydı bulunan G.Y., 8 suç kaydı bulunan M.Ö., 15 suç kaydı bulunan O.P., 25 suç kaydı bulunan O.K., 14 suç kaydı bulunan Ö.A., 15 suç kaydı bulunan S.Y., 15 suç kaydı bulunan Y.D., 17 suç kaydı bulunan Y.Ç., 8 suç kaydı bulunan Y.G., 9 suç kaydı bulunan C.Ç., 9 suç kaydı bulunan C.G., 8 suç kaydı bulunan Ş.D., 10 suç kaydı bulunan M.Ç., 10 suç kaydı bulunan E.K., 5 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 19 suç kaydı bulunan Y.Ç. olmak üzere 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

