Haberler Yaşam Haberleri Düzce Nerede? Düzce Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:45 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:45

Düzce Nerede? Düzce Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Düzce Nerede? Düzce Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Eski tarihi uygarlıkların yaşadığı bölgelere kurulan şehirler her ne kadar tarihi ile ön plana çıkmasa da merak edilip araştırdığında aslında kültürel olarak ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızı görürüz. Düzce de bilinenin aksine tarihi olarak öne çıkan şehirlerimizden biridir. Tarihi geçmişi eski Hitit uygarlıklarına kadar uzanan Düzce günümüzde milli parkları ve tabiatı ile gündeme gelmektedir. Yedigöller milli parkı da içinde bulunduran Düzce nerede? Karadeniz bölgesinde karşımıza çıkan Düzce’ye nasıl gidilir ve Düzce nereye bağlı sorularını merak ediyor ve araştırıyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte Düzce ile ilgili merak edilen tüm detaylar ile Düzce ili hakkındaki yazımız.

1999 yılında yaşanan Gölcük ve Düzce depremi ile hepimizin hafızasında yer etmiş bir şehir olan Düzce, deprem zamanlarından günümüze gelişmiş ve kendini toparlamış bir şehirdir. Düzce nerede sorusu özellikle 99 depreminden sonra sıklıkla sorulan sorulardan biri olmuştur. Tüm soru ve cevapları ile Düzce nereye bağlı ve Düzce'ye nasıl gidilir sorularının cevapları için yazımızın devamına beraber geçelim.

Düzce Nerede?

Ülkemizin Karadeniz Bölgesinin batı kısmında yer alan bir ilimizdir. Küçük bir şehir olmakla birlikte ülke içinde çok fazla göç alan şehirlerden biri olarak karşımıza çıkar. Son nüfus sayımına göre güncel nüfusu 400 bin 976'dır. 7 ilçesi bulunan Düzce ilimiz aynı zamanda doğal güzellikleri ve Yedigöller milli parkı ile de bilinir.

Düzce Nereye Bağlı?

Düzce hangi ilde ya da Düzce nereye bağlı soruları sıklıkla karşılaşılan sorular olsa da 1999 yılında Düzce dönemin Cumhurbaşkanı tarafından il statüsü verilen bir şehrimizdir.

Düzce'ye Nasıl Gidilir?

Konum olarak doğusunda ve güneyinde Bolu, batısında Sakarya, Kuzeyinde Zonguldak bulunur. Ankara ve İstanbul ile de yakın bir konumda olan Düzce ulaşım açısından oldukça fazla kolaylık sunar. Otobüs ve özel araç ile ulaşımda herhangi bir aktarma olmadan ulaşabilirsiniz. Havayolu ulaşımında ise en yakın Havalimanı olan Zonguldak Çaycuma havalimanı tercih edilmektedir.

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Düzce Nerede? Düzce Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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