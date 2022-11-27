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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Düzce’de 181 bina yıkılacak

Düzce’de 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, 181 yapının yıkılacağını ve yeni konutların en kısa sürede yapılıp teslim edileceğini belirtti

ENES GÜNEŞ
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Düzce’de 181 bina yıkılacak
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor. Vatandaşlara yatak, battaniye verilirken, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları sıcak yemek ve gıda desteği sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür de Düzce'de son 2-3 yılda 32 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarından 26'sının bittiğini, 6'sında inşaatın sürdüğünü belirtti.

HASARLI CAMİ YIKILIYOR
Depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camii'nin yıkımına başlandı. Caminin ön kısmına sonradan eklenen bölüm, tamamen yıkıldı. Cami çevresinde önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından çalışmalara başlayıp, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi. Camikebir MahallesiAlemdar Sokak'ta 3 katlı apartman da yıkılıyor. Ağır hasar kaydı bulunan binada yaşayanlar "Kimseye bu evler mezar olmasın. Devletimize ve bakanımız Murat Kurum'a yardımları için teşekkür ederiz" dedi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkati çekerek, "Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan" dedi.

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Düzce’de 181 bina yıkılacak
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