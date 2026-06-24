Düzce’de acı kaza! Hafif ticari araç refüje çarparak bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var!

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul istikametine seyir halindeki Nevzat Kavalcı, idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç, onarım çalışmasının bulunduğu yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra bariyere saplandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.