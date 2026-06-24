Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de acı kaza! Hafif ticari araç refüje çarparak bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:43

Düzce’de acı kaza! Hafif ticari araç refüje çarparak bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. hafif ticari araç, onarım çalışmasının bulunduğu yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere ok gibi saplandı. Feci olaya ilişkin ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Düzce’de acı kaza! Hafif ticari araç refüje çarparak bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bulunan Gümüşova ilçesi Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul istikametine seyir halindeki Nevzat Kavalcı, idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç, onarım çalışmasının bulunduğu yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra bariyere saplandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P.I. (11), Ö.K. (14) ve G.I. (56) yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Nevzat Kavalcı, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DÜZCE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de acı kaza! Hafif ticari araç refüje çarparak bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA