Düzce’de çeyrek asırlık gelenek! Köyleri bir araya getiren voleybol heyecanı

Bu yıl turnuvada 14 takım ve 110 amatör sporcu mücadele ediyor. Yaklaşık 15 gün sürecek organizasyonda sadece maçlar oynanmıyor; köylerden gelen vatandaşlar tribünlerde buluşuyor, sohbet ediyor ve yaz akşamlarını birlikte geçiriyor. Bazı karşılaşmalarda baba ve çocuklarının aynı takım formasını giymesi ise turnuvanın kuşakları bir araya getiren yönünü gözler önüne seriyor.

Konaklı Köyü Muhtarı Kadir Ayyıldız, turnuvanın her yıl köyün değerli büyüklerinden birinin adıyla düzenlendiğini belirterek, bu yıl organizasyona Fahri Ayyıldız isminin verildiğini söyledi. Önceki yıllarda ise İhsan Çetin ve Ufuk Baysan adlarının yaşatıldığını ifade etti.

Maçları izleyen vatandaşlar da organizasyonun köyler arasındaki dostluğu güçlendirdiğini, yıllardır süren bu geleneğin Düzce'nin sosyal hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Düzce'de Çerkes köyleri arasında düzenlenen ve gelenekselleşen voleybol turnuvaları 1990'lı yılların ortasında Bataklıçiftlik köyü gençlerinin önderliğinde başlamıştır. İlk turnuva 1995 yılında Düzce merkeze bağlı Bataklıçiftlik köyünde, "Bataklıçiftlik köyü Yaz Dönemi Voleybol Turnuvası" adıyla düzenlendi. 1995-1999 yıllarının Temmuz-Ağustos aylarında olmak üzere 5 yıl boyunca düzenlenen turnuvanın isminin başına geleneksel ifadesi eklendi.

GELENEK DEVAM EDİYOR

1999 yılında yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım deprem afetlerinden sonra turnuvalara ara verildi ve 2003 yılında Bataklıçiftlik köyünde son kez düzenlendi. 2004 yılına geldiğimizde grup müsabakalarının Bayramcı köyünde , çeyrek, yarıfinal ve final müsabakasının Düzce merkeze bağlı Arapçiftliği köyündeki Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin bahçesinde düzenlediği ilk turnuva başlamış oldu. Sonraki yıl Düzce merkeze bağlı Bayramcı köyünde düzenlenmeye devam etti. O günden 2020 yılına kadar da mücbir sebepler (2012, 2013 ve 2016 yılında yapılmadı) haricinde kesintiye uğramadan sürdürüldü.

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen turnuva, pandemiden sonra yine Bayramcı köyünün organizasyonu ve Düzce Adıge Kültür Derneği'nin katkılarıyla ortaklaşa yapılmaya başlandı. Pandemiden sonra yapılan turnuvalara camiada iz bırakmış kişilerin adı verilmeye başlandı. Seyredenlerin keyif aldığı, centilmenliğin ön planda olduğu, heyecanın zirve yaptığı, birçok kişinin buluşma yeri, yıllardır birbirini görmeyen insanların hasret giderdiği bir turnuva olma özelliğini de taşıyan bu organizasyonun Türkiye'de köylerde düzenlenen en uzun soluklu organizasyonlardan biri olduğu muhakkak. Turnuvanın son dört yılı, şu an aramızda olmayan ama yaşadığı sürece topluma değerli hizmetleri olan ve gelecek nesillerce de tanınması istenen kişilere ithaf edildi.

2022 yılı; TBMM Hizmet Ödülü sahibi eğitimci merhum M. Kazım Taymaz sezonu, 2023 yılı; 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan sezonu, 2024 yılı; 1964 yılında Düzce'de ilk Kafkas derneğini kuran merhum Rıza Devrim sezonu ve 2025 yılı; Gazeteci ve spor yazarı merhum İhsan Çetin sezonu olarak düzenlendi. 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan ve yirminci kez düzenlenen turnuvaya bugün aramızda olmayan Konaklı (Bayramcı) Köyü'nden Habraçü Fahri Ayyıldız'ın adı verilmiştir.

FAHRİ AYYILDIZ KİMDİR?

1955 yılı Düzce doğumludur. İstanbul'da yaşarken, çok sevdiği memleketine geri dönmüş, Konaklı (Bayramcı) Köyü Derneği'nin oluşturulmasında ve geleneksel hale gelen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası'nın hayata geçirilmesinde büyük katkıları olmuştur. 2010 yılında Düzce Orman İşletmesi'nden emekli olduktan sonra, yine çok sevdiği köyünde ağaçlandırma çalışmalarına girişmiş ve mesire alanının oluşturulmasına büyük emek harcamıştır. Bu çalışmaları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör