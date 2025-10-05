Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de esrarengiz ölüm: Başından silahla vurulmuş halde bulundu!
Düzce’de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, üniversitesiteden mezun olup Düzce'de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp'deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ ADAMIN İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.'nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

