Düzce’de faciaya ramak kala! Evcilik oynamak isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi: Yangın büyümeden söndürüldü!

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fırından çıkan alevler tüm evi sarmadan müdahale ederek yangın kontrol altına aldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fırın kullanılamaz hale geldi ve evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör