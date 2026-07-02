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Giriş Tarihi: 2.07.2026 16:53

Düzce’de faciaya ramak kala! Evcilik oynamak isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi: Yangın büyümeden söndürüldü!

Düzce'de meydana gelen yangın panik dolu dakikalar yaşattı. Çocukların evcilik oynamak için fırına koydukları oyuncak ve ayakkabılar, fırının çalıştırılması sonucu tutuştu. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Düzce’de faciaya ramak kala! Evcilik oynamak isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi: Yangın büyümeden söndürüldü!
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Olay, Düzce merkez Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oyun oynayan çocuklar evcilik oynamak amacıyla oyuncaklarını ve ayakkabılarını fırının içine koydu. Daha sonra fırını çalıştırılmasıyla birlikte içerisindeki plastik eşyalar ve ayakkabılar tutuşarak yanmaya başladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fırından çıkan alevler tüm evi sarmadan müdahale ederek yangın kontrol altına aldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fırın kullanılamaz hale geldi ve evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DÜZCE #YANGIN

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Düzce’de faciaya ramak kala! Evcilik oynamak isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi: Yangın büyümeden söndürüldü!
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