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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Düzce’de fındık alımları başlıyor

Düzce’de fındık alımları başlıyor
TOPRAK Mahsulleri Ofisi, Düzce'de fındık alımlarına başladı. Düzce'de bulunan 3 ayrı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık alım tarihleri belli oldu. Buna göre, Düzce merkezdeki ekip şefliğinde bugün başlayan fındık alımları, Çilimli'de 1 Eylül'de, Akçakoca'da ise 25 Ağustos'ta başlayacak. Giresun kalite fındıkların kilosu 53, levant kalite fındıkların kilosu 52, sivri kalite fındıkların kilosu ise 51 liradan alınacak. Standart dışı fındıkların kilosu ise 46 liradan alınacak.

SERBEST PİYASADA 45 LİRA
Bu arada Zonguldak'ta serbest piyasada 2022 ürünü fındık 45 liradan alıcı buluyor. TMO'nun henüz devreye girmediği bugünlerde serbest piyasada tüccar 50 randımanlı fındığı 45 liradan almaya başladı. Fındıkta piyasanın, TMO'nun önümüzdeki günlerde alımlara başlaması ile birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Öte yandan fındık alım kampanyasını 15 Ağustos'ta açan Fiskobirlik'in yeni mahsul ürünün ilk alımını batı bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi. Fiskobirlik'in az miktarda alım yaptığı ve serbest piyasanın 1 lira üzerinden fındık aldığı ve üreticiye ürün bedelini peşin olarak ödediği belirtildi. İHA

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Düzce’de fındık alımları başlıyor
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