Düzce’de güvenlik güçleri göz açtırmıyor: Binlerce kişi sorgulandı! Araması olan 59 şüpheli yakalandı

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde ve üniversite bölgesinde ekipler adeta kuş uçurmuyor. Ekipler tarafından 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 59 şüpheli şahıs yakalanırken 15 kişi tutuklandı.