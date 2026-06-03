Düzce’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan R.Z .idaresindeki 81 BG 480 plakalı otomobil kavşakta bekleyen N.U. idaresindeki 81 AEH 929 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü R.Z ile yolcular N.A, E.Ç, Z.Ç ve F.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı.





Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör