Düzce’de kan donduran olay! Akraba ilki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak'ta meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 GÖZALTI

Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.