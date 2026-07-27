Düzce’de kan donduran olay: Yengesini pompalı tüfekle öldürdü!

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Saime Kocatepe'nin cansız bedeni Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Yaşar Kocatepe ise jandarma tarafından Yığılca ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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