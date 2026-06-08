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Giriş Tarihi: 8.06.2026 05:33

Düzce'de lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

DHA
Düzce’de lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
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Düzce'deki kaza, saat 20.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Sultaniye mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden N.B. idaresindeki 31 ACL 26 plakalı TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan TIR, önünde seyreden C.T. yönetimindeki 58 DG 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.T ve TIR şoförü N.B. ile araçlarda yolcu konumundaki E.T, F.M, N.K, İ.M., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DÜZCE #İSTANBUL #ANADOLU OTOYOLU

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Düzce'de lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
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