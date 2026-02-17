Düzce'de özel halk otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada

OTOBÜS DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.