Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de özel halk otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:52 Son Güncelleme: 17.02.2026 10:09

Düzce'de özel halk otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada

Düzce’de, durakta yolcu indiren özel halk otobüsüne, kontrolden çıkan otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otobüs devrilirken, kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Koçyazı mevkisi Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Düzce istikametinde seyreden Cihan Ö. idaresindeki otomobil, durakta yolcu indiren Uğur C. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı.

OTOBÜS DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video

