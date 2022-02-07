Düzce’de sır ölüm! Oyun oynayan çocuklar dere kenarında ceset buldu

Olay, Aziziye Mahallesi'nde Bağdat Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asar Deresi kenarında oyun oynayan çocuklar dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu ailelerine bildirdi.
CESET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI
Aileler de sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
"TÜYLERİNİ GÖRÜNCE MANKEN OLMADIĞINI ANLADIK"
Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük.