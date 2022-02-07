Düzce’de sır ölüm! Oyun oynayan çocuklar dere kenarında ceset buldu

CESET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Aileler de sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.