Düzce’de sosyal medyaya fuhuş operasyonu: 9 kişi gözaltında

Düzce'de, 'Fuhşu kolaylaştırma veya Fuhşa aracılık etme' suçuyla ilgili 10 sosyal medya hesabı Ahlak Büro'nun radarına takıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında 2 ay süren bir çalışma yapıldı.

10 FARKLI ADRESTE EŞ ZAMANLI OEPRASYON

14 Ocak sabahı operasyon için düğmeye basan ekipler, Düzce'nin Konuralp ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve 18 cep telefonuna ise el konuldu.

109 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden 7'sinin tek haneli suç kaydı bulunurken, Z.D. (33) isimli şahsın 109 suç kaydı olduğu görüldü. Yapılan aramalarda 7.28 gr esrar, 5.25 gr metamfetamin, 4 adet captagon hap, 4 adet Galara hap ve 2.41 A-M likit uyuşturucu madde ele geçirildi.

9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, firari B.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.