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Giriş Tarihi: 19.07.2026 02:55

Düzce'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Düzce'de tarladan dönen, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Düzce’de tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık tarlasında çalışan R. A., A.C., ve H.C. akşam saatlerinde patpat tabir edilen tarım aracına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Yağcılar Köyü'ne geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#DÜZCE #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Düzce'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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