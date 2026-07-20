Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Operasyonda, O.B.B., S.B., M.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.B., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler S.B., M.Ç. ve F.K. ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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