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Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:26

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile kullanımında yararlanılan aletler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İHA Yaşam
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
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Edinilen bilgiye göre, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, satışa hazır 6 parça halinde 9,2 gram kokain ile 1,486 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu kullanımında yararlanılan rulo haline getirilmiş banknotlar ve suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, O.B.B., S.B., M.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.B., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler S.B., M.Ç. ve F.K. ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
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