Düzce’de yakayı ele verdiler: Tapuda milyonluk vurgun!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 26 Ocak 2026 günü saat 14.50 sıralarında Düzce Tapu Müdürlüğü'nde sahte kimlik kullanılarak işlem yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde, müşteki M.B.U.G.'nin, Aziziye Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arsa için, gerçek arsa sahibinin kimlik bilgilerini kullanan H.Ç. ile 42 milyon TL bedel üzerinden anlaştığı belirlendi. Tapu işlemleri sırasında müştekinin babası tarafından, şüphelinin yönlendirmesiyle sahte kimlik bilgileri kullanılarak oluşturulan IBAN hesabına 14 milyon 200 bin TL gönderildiği tespit edildi. Tapu Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen şüpheli H.Ç., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
PARA DÖVİZ BÜROSUNDA ÇEKİLDİ, ORGANİZASYON DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalarda, gönderilen 14 milyon 200 bin TL'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan döviz olarak çekildiği belirlendi. Parayı çeken şahsın T.K. olduğu, döviz bürosu önünde bu şahısla buluşan yüzü maskeli ve kapüşonlu kişinin L.G. olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak B.G. ile dolandırıcılık organizatörlerinden biri olduğu değerlendirilen G.K.'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Denizli, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, 29 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.