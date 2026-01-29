Düzce’de yakayı ele verdiler: Tapuda milyonluk vurgun!

PARA DÖVİZ BÜROSUNDA ÇEKİLDİ, ORGANİZASYON DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalarda, gönderilen 14 milyon 200 bin TL'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan döviz olarak çekildiği belirlendi. Parayı çeken şahsın T.K. olduğu, döviz bürosu önünde bu şahısla buluşan yüzü maskeli ve kapüşonlu kişinin L.G. olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak B.G. ile dolandırıcılık organizatörlerinden biri olduğu değerlendirilen G.K.'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Denizli, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, 29 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.