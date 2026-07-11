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Giriş Tarihi: 11.07.2026 20:51 Son Güncelleme: 11.07.2026 20:55

Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile yol kontrollü tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Düzce’de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, D-100 karayolu Hamidiye Camii mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çoban Kavşağı istikametinden Öztürkler Kavşağı istikametine seyir halinde olan V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı.

81 GB 199 plakalı cip de kazaya karışan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Kia marka aracın altında sıkışırken, bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç altından çıkardığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#DÜZCE

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Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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