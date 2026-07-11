Düzce’de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Hamidiye Camii mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çoban Kavşağı istikametinden Öztürkler Kavşağı istikametine seyir halinde olan V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı.