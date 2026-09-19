Düzenli uyku kronik hastalık riskini azaltıyor

HAFTA içindeki yoğun tempo nedeniyle oluşan uyku eksiksliği bilim dünyasında mercek altına alındı. İsveç
'te yürütülen çalışma 40 binden fazla yetişkini 13 yıl boyunca gözlemleyerek hafta sonu fazladan uyumanın kısa uykunun yol açtığı bilişsel hasarları onarabildiğini ortaya koydu. Tansiyon, metabolik sendrom ve erken ölüm riskini düşürmede ek uykunun olumlu etkileri tespit edildi. Ancak uzmanlar aşırı uyumanın biyolojik saati bozabileceği uyarısında bulunuyor. Vücudun ritmini korumak ve hafta sonu geceleri uykusuzluk yaşamamak adına en ideal telafi süresi 1 ila 2 saatlik ek uyku olarak gösteriliyor.
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Mete Efendioğlu - Editör