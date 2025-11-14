Düzenli yürüyüş Alzheimer’ı önlüyor

ABD'de yapılan araştırmada, günde 3 bin veya daha fazla adım atmanın, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceği belirlendi. ABD'de Mass General Brigham Hastanesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada düzenli yürüyen kişilerin bilişsel gerileme oranının daha yavaş ve geç ilerlediği saptandı.Genellikle sağlıklı bir yaşam tarzı için günde 10 bin adım atılması tavsiye edilse de araştırmada, günde 3 ila 5 bin adım atan kişilerde bilişsel gerilemenin ortalama 3 yıl, 5 ila 7 bin adım atanlarda ise 7 yıl geciktiği tespit edildi.