Düzensiz göçe geçit yok! Denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı, 29 organizatör gözaltında

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik yurt genelinde eş zamanlı dev bir denetim gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 621 personelin, 8 bin 524 ekiple görev aldığı uygulamalarda 5 bin 228 noktada 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerde 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer alan olmak üzere 18 bin 650 nokta titizlikle tarandı. Toplu taşıma durakları, limanlar, eğlence mekânları ve tır garajları da denetimlerin odağındaydı.

29 ORGANİZATÖR YAKALANDI, GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLİYOR

Dev uygulamalarda 9'u yabancı uyruklu toplam 29 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik kontrolleri sırasında tespit edilen 723 düzensiz göçmen ise işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreci başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA MODEL SUNUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetimi konusundaki kararlılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."