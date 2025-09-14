Haberler Yaşam Haberleri Düzensiz göçle mücadelede 7 bin kaçakçı yakalandı
Düzensiz göçle mücadelede 7 bin kaçakçı yakalandı

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede sahadaki kapasitesini artırdı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 2025 yılında 375’e ulaştı. Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan bu sistem, yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanmasını sağlayarak önemli bir denetim mekanizması haline geldi.

2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda 2025 yılında da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. 2025'te 4 bin 125 operasyon gerçekleştirildi, 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalandı, 2 bin 719'u tutuklandı.

İNSANİ KOŞULLARDA BARINMA SAĞLANIYOR

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor. Avrupa Konseyi ve AİHM standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetleniyor. Türkiye'nin göç politikası yalnızca düzensiz göçle mücadeleye odaklanmıyor. Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları, yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

