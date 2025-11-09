DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2025 Green Card başvuru takvimi

2025-2026 dönemi için ABD'de kalıcı oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları yoğun ilgi görüyor. Amerika'da yaşamını sürdürmek ve çalışma imkânı elde etmek isteyen kişiler, Green Card çekilişi başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru koşullarını araştırıyor. "Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ekranı açıldı mı?" soruları ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte 2025-2026 Green Card çekilişiyle ilgili güncel bilgiler ve başvuru sürecine dair ayrıntılar.
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları genellikle Ekim-Kasım döneminde alınmaktadır. Geçen yıl bu başvurular, 2 Ekim 2025 – 5 Kasım 2025 tarihleri arasında kabul edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamaya göre:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi henüz açılmamıştır. DV-2027 başvurularının başladığına dair yayılan sahte bilgiler ve seçilme şansını artırdığı iddia edilen kişi veya kuruluşlara dair bildirimlerin farkındayız. Bu tür iddialar doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, resmi duyuru yapıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır."
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Green Card sahibi olabilmek için öncelikle başvuru şartlarını karşılamak ve başvuruyu eksiksiz şekilde yapmak gerekir. Green Card çekilişi, yani DV Lottery, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle başvurular, resmi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan DV Lottery'in resmi internet sitesi üzerinden yapılır.
Başvuru sitesinin İngilizce olması, tüm adımların doğru anlaşılması ve eksiksiz doldurulmasını önemli kılar. Başvuru yapan kişilerin bilgileri hatasız girmesi gerekir. Fotoğraf yüklerken de site tarafından belirlenen ölçülere birebir uyulmalıdır. Form doldurulduktan sonra size verilen konfirmasyon numarasını mutlaka saklamalısınız; bu numara yalnızca bir kez verilir ve tekrar alınamaz. Başvurunun sonucunun olumlu olup olmadığını bu numara üzerinden takip edebilirsiniz.
KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?
Green Card almak isteyenlerin bazı şartları karşılaması gerekir. Öncelikle başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca Green Card, en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise mezunu olmayan adaylar ise son 5 yıl içinde eğitim veya uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl kesintisiz çalışmış olmalıdır.
Green Card başvurusu için İngilizce bilme şartı aranmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edildiği takdirde kişi Green Card sahibi olabilir. Evli çiftler de birlikte başvuru yapabilir; bu sayede her iki eşin de Green Card kazanma şansı artar.