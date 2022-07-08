E bordro nasıl alınır, yayınlandı mı? E-Devlet maaş bordro sorgulama ekranı ile 2022 zamlı maaşlar nasıl öğrenilir?

E bordro sorgulama ekranı milyonların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta asgari ücret, emekli ve memur zammı ve benzeri hesaplarda artış yaşandı. Bu artışla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaş E bordro nasıl alınır, yayınlandı mı gibi sorularla inceleme yapıyor. İşte E-Devlet maaş bordro sorgulama ekranı ile 2022 zamlı maaşlar nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı ve konunun detayları!
E BORDRO NASIL ALINIR?
E Devlet sistemi içerisinde yer alan e bordro uygulaması sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. E bordro maaş sorgulama ile ilgili yapılması gerekenler şu şekildedir:
1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU NASIL ALINIR?
Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını alabilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.