Haberler Yaşam Haberleri E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:10 Son Güncelleme: 12.10.2022 16:13

E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında bugüne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında 159 bin 60 başvuru yapıldı.

Uygulamanın başladığını günden bu güne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı yasal şartları oluşturduğunun belirlenmesi üzerine silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

İLK 24 SAATTE 4 BİN 104 BAŞVURU ALINDI

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı. Bugüne kadar ise toplam 159 bin 60 başvuru yapıldı, bu başvurulardan 131 bini karara bağlandı.

Yasal şartları oluşturduğu belirlenen 17 bin 500 sabıka ve arşiv kaydı başka bir başvuruya ve evrak getirme zorunluğuna gerek duyulmadan silindi. Ayrıca bin kişinin adli sicil kaydında da düzeltme yapıldı.

UYGULAMA SAYESİNDE VATANDAŞLARIN ANKARA'YA GELME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.

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E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
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