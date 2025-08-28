E-Devlet Dava Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet UYAP Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

E-Devlet uygulaması hemen her vatandaş tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bilhassa dava dosyalarının ne durumda olduğu hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler, adliyelere gitmek yerine e-Devlet UYAP mahkeme dava dosyası sorgulama işlemini yapmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilmek isteyenler e-Devlet dava sorgulama nasıl yapılır sorusunu gündeme getirmektedir.

E-Devlet Dava Sorgulama Nasıl Yapılır?

Uzun yıllardır vatandaşa büyük kolaylık sağlayan E-Devlet uygulaması üzerinden vatandaşlar var olan dava dosyaları hakkında bilgi edinebilmektedirler. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmak gereklidir. Şifresi olan vatandaşlar E-Devlet uygulamasına giriş yaparak sırayla 'hizmetler>Adalet Bakanlığı>dava dosyası sorgulama' kutucuklarını seçerek ya da direkt uygulamanın ana ekranındaki arama kutucuğuna 'dava dosyası sorgulama' yazarak işlemlerini halledebilirler.

E-Devlet UYAP Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) platformuna E-Devlet üzerinden vatandaş portalı seçeneğiyle ulaşılmaktadır. Vatandaşlar var olan dava dosyaları hakkında detaylı bilgilere UYAP üzerinden ulaşmak istedikleri zaman önce E-Devlet uygulamasına giriş yaparak sırasıyla 'hizmetler> Adalet Bakanlığı> UYAP vatandaş portal girişi' adımlarını izlemektedir.

