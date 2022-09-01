e-Devletlerimizde kardeş oldu! Türkiye ve Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegre edildi

Türkiye ve Azerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreni TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Samsun'da yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, iki devlet olarak çalışmaları çeşitlendirmek ve teknolojileri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansıyla birlikte e-Devlet sistemlerini entegre etme adına çalışma başlattıklarını söyleyen Koç, "Bugün 14 yaşında olan, 60 milyonun üzerinde kullanıcıyla, 6 bin 700'ün üzerinde dijital hizmetin sunulduğu, Yüzde 95'in üzerinde memnuniyet oranıyla, çok rahat ve güvenli bir şekilde kullandığımız e-Devlet Kapısı'nda sahip olduğumuz tüm tecrübe ve birikimi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunun yanında iki e-Devlet sistemini de bağlantılı hale getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"İki Devlet, Bir Millet" düsturuna artık "Tek e-Devlet" ibaresini eklediklerini bildiren Koç, "İki devletin e-Devlet Kapısı'nda karşılıklı yönlendirme yapan bağlantılar oluşturuldu. e-Devlet Kapısı'na açılan kapı, ASAN'a da açılabilecek. ASAN'a açılan kapı, e-Devlet Kapısı'na da ulaşmamızı sağlayan bir kapı olacak. Azerbaycan ile kurmuş olduğumuz bu dijital köprünün, asırlardır süren gönül bağımızla birleşince tüm dünyaya bu alanda örnek olacağına inanıyoruz. Eğitim alanında başlayacak olan entegrasyon sürecimiz, her geçen gün gelişerek, farklı alanlara da yayılacağına inanıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev ise, salgından dolayı dünyanın büyük bir kriz yaşarken çalışmaları ertelemediklerini belirterek, "Uygulama ile Azerbaycan vatandaşları ve Türkiye vatandaşları çift taraflı bürokratik hizmetlere daha kolay ulaşacak. İş birliğimiz bundan sonra da karşılıklı olarak devam edecek" diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "hem Türkiye e-Devlet sisteminin hem Azerbaycan'ın sisteminin çok başarılı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti. "Biz güçlerimizi birleştirdik. Özellikle Azerbaycanlı vatandaşlarımız Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bu öğrencilerimizin diplomalarının sisteme entegrasyonu, Türkiye'den Azerbaycan'a okumaya giden vatandaşlarımızın oradaki üniversitelerden aldıkları diplomaların sisteme entegrasyonu, iş dünyasının ticarette ihtiyaç duyduğu hizmetlerin entegrasyonu başta olmak üzere birçok hizmette vatandaşlarımıza tek e devleti yaşatacağız. Bu entegrasyon çalışması dünyada bir ilk niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.