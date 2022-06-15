E okul ne zaman kapanacak, kapandı mı? Devamsızlık ve not girişi devam ediyor mu? MEB VBS öğrenci girişi ile e okul not görüntüleme, karne ortalaması öğrenme ekranı

E okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı sorusuna yanıt aranıyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalıyor. E okul karne ortalaması nasıl hesaplanır velilerin merak ettiği detaylardan bazıları. Yaz tatili yakında başlayacak ve öğrenciler yaklaşık 3 ay boyunca keyif yaşayacaklar. Peki E okul ne zaman kapanıyor, not girişi kapandı mı? MEB E okul VBS giriş karne notu sorgulama ekranı
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.
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İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.