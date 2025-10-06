Eber Gölü’nden tarih çıktı

Afyonkarahisar'daki Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber, aşırı sulama ve iklimsel faktörlere bağlı olarak son yıllarda hızla kurumaya başladı. Şiddetli kuraklık nedeniyle gölün suları neredeyse yüzde 80 oranında çekildi. Bolvadin ilçesi Eber Gölü bölgesinde müze yetkililerince bir süre önce arazi çalışmaları yürütüldü. Göl çevresinde yapılan incelemede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı belirtilen bir alana rastlandı. Arkeolojik alan, Eber Gölü'nün kuruyan yatağında çevresine göre yüksek bir ada görünümünde. Araştırmada Osmanlı dönemlerine tarihlendirilebilecek değişik tip ve formlarda bir kısmı yeşil, turkuaz ve kahverengi tonlarında sırlı, pişmiş toprak seramik ve tuğla parçaları bulundu. Ayrıca Osmanlı Dönemi'ne ait mimari kalıntılar çıktı.