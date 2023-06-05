Ebrar bebek melek oldu

Batman'da öğretmenlik yapan baba İzzettin Güner, SMA hastası kızı Ebrar için yardım kampanyası başlattı. Tedavi masrafı olan 1 milyon 825 bin dolar (yaklaşık 34 milyon TL) 13 ay gibi bir sürede toplandı. İzzettin ve Hatice Güner, çocukları ile birlikte geçtiğimiz aylarda Dubai'ye gitti. Dubai'de tedavi altına alınan minik Ebrar, aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ebrar bebek hayatını kaybetti. Ebrar bebeğin cenazesi Kozluk ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Güner çifti sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, "Ebrar zaten melekti, hayatımıza dokunup gitti" dedi. Gönüllüler, Ebrar bebeğin adını yaşatmak için kendi aralarında topladıkları parayla Bangladeş'te su kuyusu açtı.