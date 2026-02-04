Ebrar Sitesi’nden Anka Konutları’na: Acının yerine umut yükseldi

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. On binlerce can kaybının yaşandığı depremlerde, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi ise yıkımın sembol noktalarından biri oldu. 22 bloktan 18'inin tamamen yıkıldığı sitede yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından başlatılan Asrın İnşası Projesi kapsamında Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan tamamen boşaltıldı. Zemin etütleri yeniden yapıldı, modern şehircilik anlayışıyla, yatay mimariye uygun ve depreme dayanıklı Anka Konutları inşa edildi. 678 konuttan oluşan site, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

"BU KALİTEDE EVİ BİREYSEL OLARAK YAPTIRAMAZDIM"

Deprem gecesini ailesiyle birlikte Ebrar Sitesi M Blok'ta yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Özcan, o gece binaların dönerek yıkıldığını belirterek; " "Bizim binanın önüne başka bir bina çökmüştü. Enkazın üzerine çıkarak dışarı çıkabildik. O sesleri duyunca kurtulduğumuza sevinemedim. Çocukları parka götürdüm, eşim geride kalmıştı. Onu bulana kadar yaşadığım korkuyu anlatamam. Başta Ebrar'da kalmayı düşünmüyordum ama yapılan binaların kalitesini görünce ikna oldum. Bireysel olarak bu kalitede ev yaptıramazdım. Devletimizden Allah razı olsun. Bu binalar artık yıkılmaz" diye konuştu.

"KIYAMET KOPTU SANDIM"

Deprem sırasında 4. katta bulunan Özlem Özcan (38) ise "Depremde 40'a yakın akrabamı kaybettim. Bugün Anka Konutları'nda güvenle yaşıyoruz. Evlerimizin 2 yılda teslim edilmesi çok büyük bir başarı" dedi.

"ARTIK DAHA RAHAT UYUYORUZ"

70 yaşındaki emekli Ziya Gönül ise, 10 katlı binanın en üst katında olmaları nedeniyle kurtulduklarını belirterek:"Binanın 8 katı çöktü, biz neredeyse yol hizasına indik. Perdeleri koparıp aşağı sarkıttım ama gücüm kalmamıştı ve düştüm. Sabah olduğunda ayağımızda çorap bile yoktu. Tüm komşularımı ve 8 akrabamı kaybettim. Yeni yapılan evler gerçekten çok güzel. Devletimiz sözünü tuttu. Bu kadar konutu kısa sürede yapmak herkesin harcı değil. Başka ülkede olsaydı hala çadırda kalıyor olurduk" diye konuştu.

"YAPILAN EVLER BİZE HAYATA TUTUNMA GÜCÜ VERDİ"

Depremde evleri tamamen yıkılan Rıza Kara (44) ise kurtarma anlarını şöyle anlattı; "Biz dama çıkıp kurtulduk. Oğlum vestiyerin altında kalmıştı, onu çıkardım. Komşular yardım isteyince onları da kurtardım. Bazı komşularımızı maalesef kaybettik. Toplam 9 akrabamı bu depremde yitirdim. Bir komşumun üzerine kolon düşmüştü. Onu çıkaramadım ama benden su istemişti. Enkazın birinden hortum bulup, suyu hortumla komşuma ulaştırdım. Bu komşum 2 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Bu acılar unutulmaz ama yeni yapılan evler bize yeniden yaşama tutunma gücü verdi" dedi. 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, Ebrar Sitesi'nin yerinde yükselen Anka Konutları, felaketin izlerini silerken, depremzedelerin ise umudu oldu.