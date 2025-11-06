Haberler Yaşam Haberleri Ebru öğretmen balkondan düşerek öldü
Giriş Tarihi: 6.11.2025 17:04

Karaman’da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Ebru Koçak, 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Annesiyle yaşayan Ebru öğretmenin, annesi namaz kıldığı sırada balkondan düştüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan Yunus Emre Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ebru Koçak, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, balkon penceresinden aşağıya düştü. Annesinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

