Ebru öğretmen matematiği oyunla sevdirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğrencilerin matematik dersini daha kolay öğrenebilmesi ve günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirmesi için başlattığı 'Matematik Seferberliği' projesinin en güzel örneklerinden biri Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşanıyor. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Kamışlı İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan ve projede yer alan matematik öğretmeni Ebru Kayır, akıl ve zekâ oyunlarıyla öğrencilerine matematiksel düşünme becerisi kazandırıyor. Eğlenceli hale gelen derslere öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Bu sayede dersteki başarıları artan öğrenciler, ilçede yapılan deneme sınavında ilçe birincisi oldu. Kazanılan başarının mutluluğunu yaşayan Ebru öğretmen, matematiğin çaba gösterildiği zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini göstermek için oyun, şarkı, somut materyal kullanımı ve kısa tiyatro gibi farklı teknikler kullandığını anlattı.Ebru Kayır, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu seferberlik çerçevesinde çalışmalar yapmak istedim. Derste matematiğe yönelik oyunlar oynatarak öğrencilerimin matematiğe karşı önyargılarını kırdım. Derslerimiz daha eğlenceli, renkli geçmeye başladı. Matematiğe ilgisi artan öğrencilerimin özgüvenleri de artmış oldu. Artık matematiği sevmeye ve 'matematik yapamam' korkusunu yenmeye başladılar. Farklı teknikler yardımıyla dersten daha çok verim almaya başladım. Bunun sonucunda öğrencilerimiz deneme sınavında ilçede birinci oldular" dedi.