Ebru öğretmenin katili gün yüzü göremeyecek

Giriş Tarihi: 7.02.2026

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Abdullah Küçüktaşdemir’e verilen ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi açıklandı. Mahkeme, tehdit, şiddet geçmişi ve tasarlama unsurları nedeniyle cezada indirim uygulamadı

Konya'da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak katleden Abdullah Küçüktaşdemir'e (49) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanığın eşini daha önce 3-4 kez darp ettiği, boğazına bıçak dayadığı ve kaburgalarını kırdığı, olay günü 64 kez aradığı ancak Ebru'nun telefonlarını açmadığı anlatıldı. Olay öncesi gönderdiği birçok ölüm tehdidi mesajları da dikkate alınan şüphelinin olaydan 3 saat önce elde ettiği bıçakla, eşinin ders vermeye gideceği evi teyit etmek amacıyla öğrenci velisini aradığı ifade edildi. Sanığın daha sonra ise evin önüne gelerek yaklaşık 1-1.5 saat, büyük bir sükûnetle sigarasını içerek beklediği belirtildi.

Kararda, soğukkanlı şekilde 23 bıçak darbesiyle resmi nikâhlı eşini öldürüp başında bekleyen katilin, kendisini engellemek isteyenlere de 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Sanık hakkında "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır" denilen kararda ayrıca, sanığın duruşmada öldürdüğü eşinin ailesine 'şerefsiz' diyerek hakaret ettiği, müştekiler ve tanıklar dinlenirken sürekli gülerek kafa salladığı, olaydan hiçbir pişmanlık duymadığı, eylemini gerçekleştirme şekli dikkate alındığında takdiri indirim uygulanmadığı da vurgulandı.

