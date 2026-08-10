Ebru öğretmenin katilini istinaf da affetmedi

Konya'da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vermeye gittiği sitenin girişinde 23 yerinden bıçaklayarak katleden Abdullah Küçüktaşdemir'e (49) ağırlaştırılmış hapis hapis cezası verildi. Ceza Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dehşet veren olay, 25 Ekim 2024'te merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde meydana gelmişti. Özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde 1.5 ay önce ayrı yaşamaya başladığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'in bıçaklı saldırısına uğradı. 23 bıçak darbesi alan Küçüktaşdemir hayatını kaybederken, katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

'BİR DAHA VURAYIM'

Ortaya çıkan delillerde Abdullah Küçüktaşdemir'in olayı tasarlayarak işlediği Ebru'ya karşı daha önce 3-4 kez darp eyleminde bulunduğu, boğazına bıçak dayadığı, kaburgalarını kırdığı, olay günü Ebru'yu 64 kez aradığı ancak Ebru'nun telefonları açmadığı, olay günü öncesi gönderdiği birçok ölümlü tehdit içerikli mesajlarda nazara alındığında bu düşüncesinden vazgeçmeyerek öldürmeye karar verip, olay yerine gelerek yaklaşık 1-1,5 saat Ebru'yu burada bekleyip, büyük bir sükunetle sigarasını da içerek devamında soğukkanlı bir şekilde birçok bıçak darbesiyle resmi nikahlı esini öldürüp, kendisini engellemek isteyenlere de 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' şeklinde sözler söylediği, olayı planladığı belirlenmişti. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz 22 Aralık'ta günü son kez hakim karşısına çıkan Abdullah Küçüktaşdemir, cezasında hiçbir indirim uygulamadan 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İTIRAZLAR üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen ceza dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ebru öğretmenin katiliyle ilgili son sözü Yargıtay söyleyecek.