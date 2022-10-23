Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;