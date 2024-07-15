Ebuseleme Gülen’den itiraf: “15 Temmuz felaketini başımıza açan abilerimiz!”

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran yeğen Ebuseleme Gülen'in iddiaları örgüt içerisindeki bölünmüşlüğü ortaya koydu. Gülen'in açıklamaları ardından örgüt içindeki tartışmalar da gün yüzüne çıktı. Yönetici kesimiyle taban arasında ayrılık ve gruplaşmalar sosyal medya platformlarındaki tartışmalarla alenileşti. Ancak örgütün çoğu mensubu FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yaptığını inkar eder açıklamalarını sürdürüyordu.

ALENİ İTİRAF GELDİ: "ABİLERİMİZ 15 TEMMUZ'U YAPTI!"

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den aleni bir itiraf daha geldi. Gülen, darbe girişimini "abilerim" dediği FETÖ mensuplarının yaptığını sosyal medyadan itiraf etti. Gülen, "abilerine" bela okumayı da ihmal etmeyip şunları söyledi: "Yıl dönümünde tekrar edelim; 15 Temmuz felaketini başımıza açan abileri ve tüm sorumluları kahreyle ya Rab! Elleri kurusun, evlatları gün yüzü görmesin, evlerine ateşler salınsın, nefesleri kesilsin, cennet yüzü göremesinler. Alçak oğlu alçaklar!"