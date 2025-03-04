Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda aranıyor! Eşi ile babasının anlattıkları kafaları karıştırdı: Dikkat çeken son paylaşım!

"İLERİDE BİR GÖLET VAR, EN SON ORADAN FOTOĞRAF ATMIŞ"

Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.