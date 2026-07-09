Ece İrtem’in ölüm nedeni aşırı alkol ve ilaç çıktı

İstanbul
'da evinde ölü bulunan 35 yaşındaki Ece İrtem
'in sır ölümü aydınlandı. Adli Tıp Kurumu
tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2026 tarihli otopsi raporu, "sessiz ölümün" ardındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Toksikoloji sonuçlarına göre, talihsiz kadının kanında 395 mg/dl (3.95 promil), göz içi sıvısında ise 470 mg/dl yani 4.70 promil etil alkol saptandı. Tıbbi sınırlar içerisinde "ölümcül" kabul edilen bu alkol yoğunluğu, İrtem'in vücudunun iflas etmesine neden oldu. Rapordaki en çarpıcı detay ise alkol ile ilaçların etkileşimi oldu. İrtem'in kanında ve idrarında antidepresan ve kaygı giderici ilaç etkin maddeleri bulundu. Otopsi raporunda ayrıca, İrtem'in akciğerlerinde ve soluk borusunda "gıda aspirasyonu" mide içeriğinin soluk borusuna kaçması ile uyumlu bulgulara rastlandığı kaydedildi. Bilinci kapanan genç kadının, yüksek alkol ve ilaç etkisiyle savunmasız kaldığı anlaşıldı. Yapılan detaylı incelemelerde, ceset üzerinde herhangi bir darp, cebir, kesici alet yarası veya ateşli silah izine rastlanmadı.