Ece Seçkin'i tehdit eden takıntılı hayran gözaltına alındı... “Seni öldüreceğim. Burnunun dibindeyim”

İstanbul Emniyeti; şarkıcı Ece Seçkin ve eşinin şikayeti üzerine harekete geçti. Şarkıcı Ece Seçkin, eşini ve kendisini sürekli taciz eden ve tehdit ettiğini öne sürdüğü takıntılı bir takipçisinin gözaltına alındığını duyurdu. Ece Seçkin yaptığı paylaşımda "Yaklaşık dört yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "Kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kabusa çevirmiştir. Gelinen nokta artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şuan karakoldadır, fakat konunun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. Dört yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hal almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" yazdı.

"KASTEN YARALAMA" SABIKASI VAR

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; uzaklaştırma kararları bulunan ve tehditlerini sürdüren takıntılı hayran A.U.S. (43), Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'in şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" suçundan sabıkalı olan A.U.S. yasal işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.