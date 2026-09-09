Gaziantep’te elektrik akımı faciası: 2 kadın hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Aysel Baltan (34) ile Necla Değirmenci (41) evlerinin damında halı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Baltan ve Değirmenci'nin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör