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Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:08

Ecel mezarlık dibinde yakaladı: İki kardeşin acı sonu

Gece geç saatlerde eve giderken motosikletle mezarlık duvarına çarpan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ecel mezarlık dibinde yakaladı: İki kardeşin acı sonu
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Keleklioğlu kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda Ali Yağmurlu ve kardeşi İbrahim Halil Yağmurlu'nun bulunduğu motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kardeş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Yağmurlu ile İbrahim Halil Yağmurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP

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Ecel mezarlık dibinde yakaladı: İki kardeşin acı sonu
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